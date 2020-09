Messina, errori e incongruenze: ritirato il bilancio della Social City

Un piccolo “pasticcio” e un dietrofront obbligato. Con l'opposizione che, inevitabilmente, affila le armi e punta il dito contro l'Amministrazione. Tutto questo è successo ieri mattina, quando è tornato a riunirsi il consiglio comunale e all'ordine del giorno, dopo il via libera la bilancio di Arisme, c'era stavolta il documento finanziario della Messina Social City.

Bilancio di previsione che, però, l'Amministrazione è stata costretta a ritirare. «Malgrado le problematiche fossero state già state evidenziate in Commissione dal nostro gruppo consiliare - commentano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle -, l'Amministrazione non ha tenuto conto in alcun modo delle nostre segnalazioni, presentando in Aula una delibera viziata da varie incongruenze».

