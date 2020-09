Messina, la Città Metropolitana avvia due gare per affidare due servizi scolastici

La Città Metropolitana di Messina ha indetto due gare con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto dei seguenti servizi socio-assistenziali per studenti disabili delle scuole superiori.

Si tratta del servizio integrativo di Assistenza igienico-personale per n. 138 studenti con gravi disabilità - Scuole superiori ricadenti nel lotto A (zona 4 jonica e zona 5 Città capoluogo) anno scolastico 2020-2021 periodo di servizio max 50 giorni. E del servizio di Trasporto scolastico per n. 144 studenti disabili - Scuole superiori ricadenti nel lotto B (zone 1, 2 e 3 nebroidea e tirrenica/Isole Eolie) anno scolastico 2020-2021 periodo di servizio max 50 gg. e Servizio integrativo di assistenza igienico-personale per n. 117 studenti con gravi disabilità - Scuole superiori ricadenti nel lotto B (zone 1, 2 e 3 nebroidea e tirrenica/Isole Eolie) anno scolastico 2020-2021 periodo di servizio max 50 giorni.

Le gare, in seduta pubblica, avranno inizio il giorno 28 settembre 2020, alle ore 10.30 (gara 1) ed alle ore 12.00 (gara 2) presso la Sala “Giorgio Boris Giuliano” del Palazzo dei Leoni in Messina.

