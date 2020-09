Bonus Sicilia, soldi a fondo perduto per altre aziende: ecco quali

Una nuova platea di beneficiari per il cosiddetto "Bonus Sicilia". Con un'ulteriore modifica al bando, i destinatari dei 125 milioni di aiuti a fondo perduto stanziati per le microimprese danneggiate dal lockdown, saranno di più. In totale sono tre le categorie di imprese inizialmente escluse e adesso ricomprese nella misura.

L'assessore alle Attività Produttive, Mimmo Turano, ha "ammesso" al sussidio gli imprenditori del commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli (codice ateco 45.32.00), i titolari di empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari (codice ateco 47.19.90) e i proprietari di ristoranti senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice ateco 56.10.20).

I codici ateco andranno inseriti con precisione nella piattaforma informatica (cliccare qui per accedere) a cui ci si può già iscrivere in vista del click day del 5 ottobre. Restano fermi tutti gli altri parametri: il contributo minimo è di 5mila euro, quello massimo di 35mila. Le aziende ammesse al bando non potranno fatturare più di due milioni di euro l'anno ed avere in organico più di 10 dipendenti.

