Carni siciliane, individuati gli Organismi di Controllo del marchio "Qualità Sicura"

"Si conclude uno dei percorsi più attesi ed elaborati intrapresi dall’assessorato Agricoltura della Regione Siciliana". Lo ha detto l’assessore regionale Edy Bandiera, relativamente all’individuazione, mediante evidenza pubblica, degli Organismi di Controllo che, a partire da oggi, potranno svolgere attività di controllo e certificazione sui prodotti della "filiera carne bovina" che vorranno fregiarsi del marchio collettivo "Qualità Sicura" garantita dalla Regione Siciliana. Tutte le aziende interessate ad aderire a questo sistema di controllo e a fregiarsi quindi del marchio "QS", potranno rivolgere apposita istanza ai seguenti Organismi, i cui "Piani di Controllo" sono stati validati dall’assessorato Agricoltura: CoRfil Carni - Consorzio di Ricerca Filiera Carni, con sede a Messina; CODEX srl con sede a Scordia (CT); CCPB srl con sede a Bologna".

"L’avviso emesso dall’assessorato Agricoltura, resterà aperto per altri eventuali Organismi di Controllo, che vorranno accreditarsi, presso la Regione, per svolgere l’attività di certificazione dei prodotti a marchio "Qualità Sicura". "Stiamo andando avanti, speditamente, per giungere all’obiettivo di inserire, nelle catene di vendita, i prodotti con il nostro marchio".

"A stretto giro, saranno identificati gli Organismi preposti dall’assessorato Agricoltura della Regione Siciliana ai controlli sui prodotti della filiera "Cereali", cui seguiranno man mano tutte le altre filiere - ha concluso Bandiera - Ciò al fine di garantire elevati standard di qualità alle nostre produzioni e di realizzare la giusta valorizzazione dei prodotti siciliani di qualità".

