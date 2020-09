Taormina, attività bloccate dal Coronavirus: verso uno sgravio Tari al 28%

Arriva in aula la Tari 2020 e in vista della seduta odierna di Consiglio comunale di Taormina resta un caso spinoso: la proposta di delibera che prevede il pagamento dell'imposta anche per le attività economiche che quest'estate sono rimaste chiuse a causa dell'emergenza Covid.

Nelle ultime ore è emersa la possibilità che la riduzione del 25% che viene proposta dal Comune, possa anche essere incrementata al 28% ma è una soluzione che, in ogni caso, non convince gli operatori economici, alle prese con una crisi che – nel caso di chi non ha aperto – ha determinato un'assenza di fatturato laddove, nel caso di chi ha riaperto ha, comunque, portato ad un significativo calo dei ricavi.

