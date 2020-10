Messina, Filt Cgil-UIltrasporti: "Regole certe per i lavoratori Blu Jet, sciopero il 26 e 27"

"Una ulteriore azione di sciopero di 24 ore dalle ore 21.00 del 26 ottobre’20 alle ore 20.59 del 27 ottobre’20 di tutto il personale dipendente dalla Società Blujet di seguito programmato: Personale navigante da effettuarsi dalle ore 21.00 del 26 ottobre alle ore 20.59 del 27 ottobre 2020; Personale amministrativo: intero turno del 27 ottobre 2020. Lo sciopero è proclamato nel rispetto di quanto previsto nella legge 146/90 e saranno garantiti". E' quanto si legge in una nota di Filt Cgil e UIltrasporti Messina.

"Apprendiamo che con un emendamento al Decreto Agosto è stato esteso alla tratta Messina-Reggio Calabria il servizio pubblico da attuarsi con il Contratto di programma – Parte Servizi tra lo Stato e la società Rete Ferroviaria Italiana". Secondo Filt Cgil e UIltrasporti Messina l’ampliamento del concetto di continuità territoriale sui mezzi veloci anche alla tratta Reggio Calabria è una vittoria di tutta la Sicilia e dell’intera area metropolitana dello stretto.

“Rivendichiamo con orgoglio e coerenza un risultato frutto di tante battaglie che in questi anni hanno portato questi sindacati a tutelare in questo comparto i livelli occupazionali pretendendo un servizio indispensabile all’utenza - dichiarano Carmelo Garufi e Michele Barresi segretari di Filt Cgil e UIltrasporti Messina - ed in questo senso bisogna riconoscere alla politica ed al governo di aver centrato un importante obiettivo".

"Adesso però non ci sono più alibi per Rfi - concludono Filt Cgil e UIltrasporti- e occorre trovare dopo tanti scioperi soluzione alla vertenza contrattuale dei marittimi Blu Jet perché manca un ultimo determinante tassello nello stretto, ovvero regole certe a tutela dei diritti dei lavoratori diretti e dell’indotto di Blu Jet, che da società pubblica non può gestire sul territorio un servizio di continuità territoriale alla giornata , in modo ancora precario e unicamente con logiche basate sul dumping contrattuale dei lavoratori".

