Roccella Valdemone, possibile svolta per la frana della provinciale per Mojo Alcantara

Forse ad una svolta il progetto per il ripristino della viabilità lungo la strada provinciale per Mojo Alcantara a Roccella Valdemone, franata e chiusa al transito dal 30 marzo 2019. A dare buone speranze in tal senso è il sindaco Pippo Spartà che ci conferma che finalmente gli uffici della Città Metropolitana hanno indetto la conferenza dei servizi per valutare il progetto e quindi poi richiedere il finanziamento. Sembra poco ma è così.

Ma per giungere a questo ci sono volute anche proteste plateali, come martedì che ha visto i commercianti di Roccella Valdemone abbassare le saracinesche per protesta e una lettera alquanto polemica, a firma del sindaco Pippo Spartà, inviata al sindaco della Città Metropolitana di Messina e agli uffici preposti ,ma anche le sollecitazioni del Comitato Locale Strade Sicure coordinato da Giovanni Di Dio che da mesi si batte per far sbloccare questa situazione.

La Sp2 per Mojo Alcantara è franata dal 30 marzo 2019, chiusa al transito veicolare ed è oggetto di un progetto ancora in itinere e che successivamente dovrà trovare il finanziamento, per un ammontare di circa € 700mila euro. Attualmente, e fortunatamente, i collegamenti col centro abitato sono stati assicurati grazie ad una bretella realizzata con fondi di somma urgenza della Protezione Civile Regionale e all’interessamento della stessa Città Metropolitana , ma su quella stradella alternativa non possono transitare grossi camion o autobus che devono fermarsi a circa 2 km da Roccella, per cui i disservizi comunque ci sono e con l’arrivo dell’inverno ed in caso di neve le forti pendenze di questa strada alternativa rendono difficile il transito.

