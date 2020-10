Messina, pronto entro novembre il nuovo Mercato di ponte Zaera

Un design all'avanguardia e servizi connessi, con una ventata di decoro urbano che era stato oggettivamente trascurato negli anni passati per un'area commerciale che aveva continuato a vendere prodotti alimentari tra le lamiere. Il “Nuovo Mercato Zaera” sarà inaugurato verosimilmente entro il prossimo novembre, quindi nei tempi di esecuzione dei lavori del cantiere che avevano subito un'inevitabile battuta d'arresto di 45 giorni nella scorsa primavera, durante il “lockdown”.

I materiali di costruzione per ogni postazione commerciale saranno recapitati in questa settimana, con buona pace di chi si era dovuto adattare da novembre 2018 e vuole conquistare una sua dimensione stabile di vendita, dopo il trasloco dall'ex Mercato Ittico di via Alessio Valore. A resistere in questa sede, solo sei operatori su trentacinque che registrano perdita di denaro, scarsa affluenza di clienti e stato d'agitazione.

