Palazzine Iacp a San Giovannello a Messina, a breve l'appalto

"L'11 dicembre l'Urega aprirà le buste. Un momento che gli abitanti del rione e i messinesi in generale aspettavano addirittura dal 1996. Entro poche settimane il Governo Musumeci avrà così posto fine a un'altra triste incompiuta siciliana, affidando i lavori per completare le palazzine Iacp del rione San Giovannello".

Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, rendendo nota la data fissata dall'Ufficio regionale gare d'appalto per l'apertura delle buste dell'appalto da 4,2 milioni di euro per il completamento di trenta alloggi dell'Istituto autonomo case popolari in contrada San Giovannello, a Messina.

"Avevamo recuperato oltre quattro milioni - aggiunge Falcone - per risanare le due palazzine che il trascorrere del tempo, senza che la vicenda venisse affrontata, aveva reso un emblema di degrado e spreco. Manteniamo adesso l'impegno ad affidare i lavori entro l'anno, affinché al più presto uomini e mezzi possano già entrare in azione e consegnare alla città trenta moderni alloggi di edilizia pubblica. Questo e altri interventi attesi da decenni - conclude Falcone - danno prova di come il Governo Musumeci stia rendendo le politiche della casa un virtuoso strumento di risanamento urbano e sociale per la Sicilia".

