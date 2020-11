Recovery fund, ecco i progetti per il rilancio di Messina: c'è anche il Ponte

È stato in linea di massima definito e inviato venerdì scorso alla Conferenza delle Regioni il “Parco idee”, da finanziare attraverso il Recovery fund su cui punta la Regione Siciliana. Sono in tutto sei le missioni, tredici i “macro-progetti”, per un ammontare complessivo di quasi 26 miliardi e mezzo di euro (per la Sicilia, invece, dovrebbero essere a disposizione circa 22 miliardi).

La Missione n. 3, che interessa le “Infrastrutture per la mobilità”, prevede progetti per 16 miliardi di euro: il “Ponte sullo Stretto”, un “Aeroporto hub del Mediterraneo”, la “Velocizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Messina-Catania” e infine una “Rete dei collegamenti” autostradali e stradali extraurbani.

Ovviamente, questa è la missione che interessa principalmente Messina non solo perché al suo interno c’è il “famigerato” collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria che, adesso si vorrebbe (sempre partendo dal progetto della società “Stretto di Messina”) convertire in “green” anche per non dare alibi al Governo che sull’infrastruttura si è mostrato spaccato e attendista, ma anche perché abbraccia la realizzazione di un aeroporto intercontinentale tra Barcellona e Milazzo (il famoso scalo sul territorio di Pace del Mela) in grado di realizzare, anche attraverso il porto hub, una piattaforma logistica di interconnessione con le principali aree del mediterraneo ed Europa, una sorta di cittadella aeroportuale integrata con una piattaforma multimodale.

