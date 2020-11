Mezzi vuoti a Messina, Atm cerca manager: avvisi per reclutare i vertici operativi

L'Atm Messina approfitta della fase di stanca per via del covid, e si riorganizza. Ha lanciato una serie di avvisi per costruire, di fatto, tutto il management per i prossimi tre anni. Ma presto potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda lo sviluppo del bando per l'assunzione di 90 autisti. Intanto in queste settimane sono crollate le presenze a bordo dei mezzi pubblici. Ben al di sotto anche di quel 50% di capienza che i decreti e le ordinanze impongono in questo periodo.

Sono stati pubblicati gli avvisi per la selezione di cinque figure apicali nella struttura organizzativa di un'azienda che finora ha operato coprendo i ruoli con figure ereditate dalla struttura della vecchia Atm. A sei mesi dall'avvio concreto dell'azienda, per esempio, è stato deciso di coprire il ruolo centrale del direttore generale.

