Recovery e fondi europei, in arrivo un "bottino" da 9 miliardi in Sicilia: Pil a -8,2%

Alla Sicilia dovrebbero arrivare circa 9 miliardi di euro tra risorse europee, recovery fund e altre risorse. Lo ha comunicato l’assessore all’Economia della Regione Siciliana Gaetano Armao nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina per fare il punto sulla situazione economica e finanziaria della Sicilia. Armao ha riferito di avere partecipato ad una riunione con il ministro per la coesione Giuseppe Provenzano il 31 dicembre.

La situazione sotto il profilo economico rimane, però, critica: il Pil siciliano è sceso di -8,2% nel 2020 secondo le previsioni della Regione siciliana e Prometeia diffuse questa mattina dall’assessore all’Economia e vicepresidente della Regione Armao.

In calo del 10,8% i consumi e dell’11,9% gli investimenti fissi lordi. In calo le esportazioni (-33,7%) mentre -5% registrano i prodotti raffinati. In particolare rispetto al valore aggiunto totale l’agricoltura perde il 2%, l’industria 11,9%, le costruzioni il 9,7% e i servizi 8,1% per un totale del meno 8,2%.

