Sicilia, i forestali tirano un sospiro di sollievo: avviati i pagamenti

«Approvato il bilancio provvisorio, sono stati avviati dal Dipartimento sviluppo rurale i pagamenti per i lavoratori forestali relativi all’ultima variazione di bilancio di dicembre. I lavoratori percepiranno gli emolumenti già a partire dai prossimi giorni. Seguiranno i pagamenti relativi ai progetti che sono necessariamente soggetti alle procedure di riaccertamento». Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla. «Il governo Musumeci persiste nell’impegno per la definizione di una riforma che possa consentire la giusta valorizzazione dell’intero comparto nell’interesse della Sicilia. Monitoreremo il susseguirsi degli eventi, affinché in futuro siano evitati ulteriori disagi», ha aggiunto. (AGI)

