Catania, aeroporto Fontanarossa. Il 13 marzo inaugurazione fermata ferroviaria

Il 13 marzo sarà inaugurata al pubblico la fermata ferroviaria dell’aeroporto di Fontanarossa a Catania.

A confermarlo fonti di RFI. In questi giorni saranno ultimati i lavori che riguardano la strada di collegamento tra la fermata e l’aeroporto, impegno preso da Sac per completare il mosaico necessario per attivare il servizio ferroviario.

RFI aveva ultimato la realizzazione della fermata lo scorso 13 dicembre, ma non era stato possibile attivare il servizio commerciale dei treni proprio perchè mancava la strada pedonale di circa 800 metri fino all’aeroporto, con bus navetta.

L'area di intervento

L’intervento è localizzato al km 235+522 circa della linea Bicocca-Messina, tra gli impianti di Catania Acquicella e Catania Bicocca, su una tratta a doppio binario con velocità 110-130 km/h e pendenza dell’uno per mille.

Il costo è di 5 milioni di euro e comprende la realizzazione di due marciapiedi, ad altezza di 55 cm in affiancamento ai binari esistenti.

