Aeroporto Catania, jet2.com e jet2holidays lanciano voli estate

Jet2.com e Jet2holidays hanno annunciato il lancio di voli e vacanze in Sicilia da cinque basi del Regno Unito, con i primi voli in partenza alla fine di aprile 2022. Lo rende noto la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. Jet2.com e Jet2holidays opereranno verso la Sicilia dagli aeroporti di Birmingham, Bristol, Leeds Bradford, Manchester e Londra Stansted, con voli diretti all’aeroporto di Catania. Il programma di voli in vendita per l’estate 22 è il seguente: Sicilia (via Aeroporto di Catania): Birmingham - servizi settimanali di mercoledì che operano dal 4 maggio al 26 ottobre; Bristol - servizi settimanali di martedì che operano dal 3 maggio al 25 ottobre; Leeds Bradford - servizi settimanali del mercoledì che operano dal 4 maggio al 26 ottobre; Manchester - fino a due servizi settimanali (martedì e sabato), con voli operativi dal 30 aprile al 29 ottobre; Londra Stansted - fino a due servizi settimanali (mercoledì e domenica), con voli operativi dal 1° maggio al 30 ottobre. (ITALPRESS).

