Decreto legge Fisco, ok a 150 milioni per i comuni della Sicilia

Via libera a uno stanziamento di oltre un miliardo nell’anno in corso per gli enti locali, di cui 600 milioni a titolo di contributo statale per le ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza Coronavirus. E’ quanto prevede un emendamento al dl fisco-lavoro presentato dai relatori Emiliano Fenu (M5S) e Mauro Laus (Pd) e approvato dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato. I restanti incrementi di risorse comprendono: 150 milioni per i Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite superiore a 700 euro; 150 milioni per i Comuni della Regione Sicilia; 90 milioni e 100 milioni, rispettivamente, per le entrate erariali dalla raccolta dei giochi per le Provincie autonome di Trento e Bolzano.

