Premio Inail, il 28 febbraio scade il premio prevenzione. Biasco: "Premiamo imprese che puntano alla sicurezza"

C’è tempo fino al 28 febbraio per richiedere all’Inail la riduzione del tasso medio per prevenzione per le imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza, in aggiunta a quelli previsti per legge. La richiesta va presentata esclusivamente per via telematica, con il modello OT23 2022, disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E. In particolare, l’aggiornamento riguarda la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

In quale ambito possono realizzarsi gli interventi migliorativi. I miglioramenti considerati validi sono analiticamente descritti nelle diverse sezioni del modulo. Tra gli esempi di interventi ritenuti meritevoli sono evidenziati quelli per la prevenzione degli infortuni mortali (per esempio, in ambienti confinati o da cadute dall’alto), per la prevenzione del rischio stradale e per la prevenzione delle malattie professionali (rischi chimici, da rumore, disturbi muscoloscheletrici). Nelle rimanenti sezioni sono indicate le misure organizzative realizzate, nonché gli interventi per la gestione delle emergenze e l’adozione di dispositivi di protezione individuale.

Chi può presentare domanda. Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online del portale Inail. Contestualmente vanno presentati i documenti che provino gli interventi migliorativi effettuati. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, Inail comunicherà all'azienda, che ha richiesto lo sconto, il provvedimento adottato.

La riduzione viene applicata dall’impresa stessa. La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva e sarà applicata dalla stessa azienda, all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

“Attraverso questo strumento - afferma Carlo Biasco, direttore regionale Inail Sicilia – vogliamo premiare le imprese che, credendo nel valore della prevenzione, mettono in atto interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza, in aggiunta a quelli previsti dalla legge. L’ Inail si impegna quotidianamente per ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, erogando incentivi alle imprese, stipulando accordi e protocolli d’intesa con partner pubblici e privati per la realizzazione di iniziative formative, informative e campagne di sensibilizzazione mirate per determinate categorie di lavoratori, ma l’azione dell’Istituto può arrivare sino ad un certo punto; anche gli imprenditori ed i lavoratori devono impegnarsi, in un’azione sinergica, per raggiungere questo obiettivo.”

Il tema della prevenzione degli infortuni, infine, è stato di recente oggetto di una lettera aperta del Comitato consultivo provinciale Inail di Palermo. Il Comitato, punto di contatto tra le forze sociali e le realtà territoriali dell’Inail, partendo dai concetti cardine di informazione, formazione e collaborazione fa appello a tutti, istituzioni, aziende, lavoratrici e lavoratori affinché contribuiscano a stimolare i datori di lavoro nella consapevolezza che, investire in sicurezza, non è un costo ma un elemento imprescindibile che connota l’attività d’impresa.