Super Ecobonus: Sicilia, oltre 3,5 miliardi ammessi a detrazione

In Sicilia al 30 settembre sono state presentate 21.272 asseverazioni per l’accesso all’ecobonus 110% con un totale di investimenti ammessi a detrazione di 3.555. 297.562 euro e investimenti per lavori conclusi pari a 2.338.136.960 euro. La percentuale di lavori realizzati è del 65%. Le asseverazioni condominiali sono state 2456, per gli edifici unifamiliari 15092, quelle per edifici indipendenti 3724. Lo dice il report dell’Enea . L’investimento medio dei condomini è stato di 591.595 euro quello degli edifici unifamiliari di 114.706, quello delle unità immobiliari indipendenti di 99.673 euro.

