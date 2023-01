Sicilia, l'assessore Falcone annuncia aumenti degli stipendi a forestali e precari

«Prosegue proficuamente la trattazione degli articoli della legge di stabilità in commissione Bilancio all’Ars. Sono stati approvati gli articoli 3,4, 6 e 7». Lo dice l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, sull'iter della legge di stabilità 2023 che prosegue in commissione Bilancio all’Ars.

"L'articolo 3 rifinanzia e mette in sicurezza l’Arpa (Agenzia egionale per la protezione dell’ambiente), garantendo le sue fondamentali funzioni; l’articolo 4 riguarda i forestali e formalizza gli adeguamenti contrattuali da tempo attesi; l'articolo 6 prevede l’integrazione oraria dei lavoratori Asu, così come promesso dal governo Schifani. Infine l’articolo 7 - conclude Falcone - introduce l’integrazione dei salari dei lavoratori RMI e PIP, di fatto raddoppiandoli in linea ai parametri Istat. Diamo così risposte concrete ed efficaci al mondo del precariato che, per la Regione, deve essere risorsa e non un peso».

