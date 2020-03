Fuga per il coronavirus, nuovo esodo per la Sicilia. Vergogna!

All'annuncio di ogni decreto governativo ecco la nuova fuga dal nord al sud. Ed è di nuovo quanto accaduto nella notte con centinaia di auto sbarcate da Villa San Giovanni a Messina. Dopo il duro commento del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, arriva la reazione indignata del sindaco di Messina, Cateno De Luca: "I ministri che non riescono a far rispettare i propri decreti non dovrebbero dimettersi? Si continua con la logica della Sicilia pattumiera d’Italia".

E di fronte alle immagini del nuovo sbarco il sindaco non intende stare in silenzio: "Ecco come si presentava qualche ora lo stretto di Messina. Mi auguro che sia gente autorizzata in base alle nuove disposizioni. Altrimenti è un atto gravissimo in un momento in cui qui a Messina e in Sicilia si prevedono le settimane più delicate e drammatiche legate ai picchi dell'epidemia ".

La foto simbolo di un attentato al fragile equilibrio di un paese allo sbando. Conte annuncia misure rigorosissime, tutti i giornali annunciano il divieto assoluto di spostamento addirittura da paese a paese, senza più alibi o giustificazioni che non siano di necessità quasi di vita o di morte, e qui, in riva allo Stretto, nella notte si assiste a un incredibile esodo come fosse un normale weekend di ritorno dalle vacanze.

E la vecchia auto di colore beige stracarica di valigie e di ammennicoli vari è il simbolo di questa nuova fuga o invasione, la si può chiamare come si vuole, resta una vergogna. E l'ennesimo durissimo attacco all'intero sistema, politico amministrativo e sanitario, dell'isola già messo a dura prova in questi giorni in cui si sono cominciati ad affrontare i veri effetti della pandemia finora riscontrati solo in alcune regioni del nord.

Vogliamo sapere l'esito dei controlli su ogni auto sbarcata. I motivi del viaggio. Le destinazioni. Vogliamo sapere se e dove tutti coloro che sono sbarcati passeranno il periodo obbligato di autoisolamento e quali siano le località da dove sono partiti. Vogliamo sapere a cosa servono i vertici tra istituzioni se poi accade tutto ciò.

E che senso ha invitare a stare a casa il singolo cittadino quando ad altri viens consentito di nuoversi per tutto il paese come se nulla fosse. Vogliamo, nel caso, che salti qualche testa se si è contravvenuto alle regole e alle disposizioni di stato, regione e comune.

E oggi ovviamente ci aspettiamo le misure modello film catastrofico cassandra crossing all'arrivo dell'intercity delle 15,35. Intanto in centinaia sono sbarcati...

