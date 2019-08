GDShow, a Taormina binomio vincente di spettacolo e solidarietà

Grande attesa per il “GDShow - Una Serata con le Stelle”, lo spettacolo a scopo benefico in programma il 7 settembre alle 21 al Teatro antico di Taormina. E uno degli artisti più attesi alla seconda edizione dell'evento promosso da GDS Media & Communication e dal Gruppo editoriale SES Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia è Mario Biondi: il cantautore catanese, voce black e cuore siciliano, è uno dei grandi artisti che hanno aderito all'iniziativa e saranno tutti presenti a titolo gratuito, sposando pienamente la finalità solidale della serata, il cui incasso andrà a beneficio dell'Airc, Associazione italiana per la Ricerca sul cancro.

Sul palco dello splendido anfiteatro greco romano, con la conduzione di Salvo La Rosa, si alterneranno dunque oltre a Biondi, Anna Tatangelo, Paolo Belli e Big Band, Massimo Lopez, il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici, l'attore Angelo Russo, l'amatissimo agente Catarella della fiction di Raiuno “Il Commissario Montalbano”. «È sempre bello mettersi a disposizione per una causa così importante - sottolinea Salvo La Rosa - sono, dunque, molto contento di condurre per il secondo anno consecutivo il GDShow nel prestigioso scenario del Teatro Antico di Taormina e ringrazio #cututtuucori tutti gli artisti, che pure quest'anno stanno partecipando generosamente e gratuitamente all'evento, e tutte le persone che riempiranno di amore e di solidarietà il Teatro Antico».

La realizzazione dell'evento è resa possibile, oltre che dalla generosità degli artisti presenti, anche dal sostegno di numerose aziende. Tre esse i main sponsor: Naïma, l'importante brand nazionale di beauty store che nella sua policy non perde mai l'occasione di abbinare glamour e solidarietà e che, dopo avere fortemente sostenuto la prima edizione, per il secondo anno ha sposato il progetto benefico promosso da Gds; e Terna, società che gestisce la rete nazionale di trasmissione elettrica in alta tensione e che sta concentrando importanti investimenti su Sicilia e Calabria, favorendone il rilancio economico e lo sviluppo infrastrutturale.

Durante la serata saranno inoltre effettuate, con il supporto tecnico di Videobank, le riprese televisive per la realizzazione dello speciale “GDShow- Una Serata con le Stelle”, mirato anche alla veicolazione degli scopi benefici della serata e alla promozione dei beni culturali del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, che gestisce il teatro greco-romano. Lo speciale sarà trasmesso giovedì 19 settembre alle 21 sulle emittenti TGS e RTP, sul canale satellitare Viva l'Italia Channel e sui siti internet del gruppo SES. I biglietti per lo spettacolo, il cui ricavato andrà all'Airc - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, sono disponibili su Ticket One, Circuito Box Office e sugli abituali canali di prevendita, al costo di 10 euro (gradinata non numerata), 20 euro (gradinata numerata), 30 euro (tribunetta e platea).

