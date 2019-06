Allerta caldo, temperature oltre i 40 gradi: in Sicilia diramato il rischio incendi

Continua l'allerta caldo in molte zone d'Italia per colpa dell'Anticiclone Nord-Africano che si è stabilizzato sull'Europa centro-occidentale spingendo sul nostro continente aria molto calda di origine sahariana.

In particolare nelle zone del centro nord e sui settori occidentali del Centro, le temperature stanno sfiorando picchi molto alti, in alcuni casi a livelli mai visti in questo periodo.

In questi giorni, infatti, la colonnina di mercurio raggiungerà e supererà i quaranta gradi centigradi in molte città e il caldo estremo non darà tregua nemmeno nelle ore serali e notturne a causa dell'intensa afa. Per questo il Ministero della salute, attraverso il sistema nazionale sulla previsione delle ondate di calore, ha diramato l'allerta per il caldo in diverse città italiane in quanto le previsioni meteo indicano temperature massime ovunque oltre la media.

In particolare, in Sicilia il dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allarme rischio incendi e ondate di calore e dichiarato la fase di preallerta per tutte le province.

