Stop all'afa, con il maltempo temperature in calo: ancora piogge in Sicilia

L'Italia "chiude" con l'afa estiva. Tre distinte perturbazioni - la prima tra domani e venerdì, la seconda domenica e la terza tra martedì e mercoledì prossimi - porteranno maltempo e un abbassamento delle temperature fino a 7-8 gradi. Da venerdì 13 settembre le temperature potranno risalire nella media, con massime di 28-30 gradi ma non sarà un ritorno del caldo afoso "che al momento non si intravede all'orizzonte". Le previsioni sono del meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr.

"La prima perturbazione - precisa - proverrà dal Nord Europa e coinvolgerà tutto il Centro del continente, lambendo l'Italia e soprattutto il Centronord, dove venerdì si registreranno temporali sparsi. Non si escludono rovesci sulle zone appenniniche e l'Etna. Questa perturbazione porterà le temperature ad abbassarsi già di 2 gradi". Tra sabato e domenica ci sarà un pausa del maltempo, in cui le temperature potrebbero rialzarsi rimanendo peraltro su valori medi del periodo, ma non mancherà un'instabilità maggiore rispetto a sabato al Centronord.

"Già lunedì - rileva il meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr - una seconda perturbazione, questa volta proveniente dalla Scandinavia, attraverserà l'Italia passando per l'Inghilterra. Sarà quindi ancora maltempo al Centronord, e durerà fino a mercoledì, interessando negli ultimi giorni anche il Sud. Le temperature scenderanno di 7-8 gradi, e toccheranno i 23-25 gradi di valore massimo".

Questa perturbazione sarà seguita tra martedì notte e mercoledì da un'altra analoga alla precedente, proveniente da Scandinavia, Danimarca ed Inghilterra. "Da venerdì 13 settembre le temperature - aggiunge Gozzini - potrebbero risalire, riportandosi su valori medi per il periodo. Non si tornerà comunque ai picchi estivi, anche perchè in questa fase della stagione la durata del giorno è cambiata".

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

MERCOLEDI' 4 SETTEMBRE Al Nord qualche annuvolamento al mattino tra Prealpi e alta Val Padana, bel tempo su tutti i settori nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie, massime comprese tra 24 e 29. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, eccezion fatta per residua variabilità sulle Adriatiche in esaurimento. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30. Al Sud spiccata variabilità con ancora rovesci e temporali diurni, specie tra Calabria, Sicilia e Ovest Salento. Temperature in lieve calo, massime tra 24 e 28.

GIOVEDI' 5 SETTEMBRE Al Nord stabile ad inizio giornata; tempo in peggioramento dal pomeriggio con temporali in estensione dai rilievi a Pianura Padana e Liguria. Temperature stabili, massime tra 25 e 29. Al Centro prevalgono condizioni di stabilità e bel tempo; peggiora dalla sera sulla Toscana, ivi con le prime piogge. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30. Al Sud si rinnovano condizioni d'instabilità diurna su Calabria, Sicilia e dorsale appenninica con rovesci e temporali pomeridiani. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 29.

VENERDI' 6 SETTEMBRE Al Nord instabile sin dal mattino con nubi, rovesci e locali temporali, specie in Emilia-Romagna, in graduale esaurimento serale. Temperature in deciso calo, massime tra 19 e 23. Al Centro piogge e temporali al mattino sulla Toscana, peggiora dal pomeriggio-sera anche su Appennino, Lazio e Adriatico. Temperature in calo, massime tra 22 e 26. Al Sud variabilità al mattino, più nubi e locali rovesci a partire dal pomeriggio a ridosso dei rilievi e lungo il versante tirrenico. Temperature in calo, massime tra 24 e 28.

