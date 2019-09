Maltempo, arriva l'aria fredda dal nord: da giovedì temporali anche in Sicilia

Ultimi giorni di questo clima ancora estivo, infatti un’improvvisa migrazione verso il Regno Unito dell’alta pressione attualmente sull'Italia, favorirà la discesa di una massa d’aria fredda di origine polare.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che il tempo comincerà a peggiorare nel corso di martedì quando alcune piogge andranno ad interessare le Alpi e le Prealpi. I venti gireranno dai quadranti meridionali. Entro sera rovesci e temporali dai settori alpini scenderanno gradualmente verso la Pianura padana.

Mercoledì il peggioramento entrerà nel vivo; sin dalle prime ore temporali e locali grandinate dal Nordovest e dalla Liguria si muoveranno verso la Toscana e il Nordest. Nel corso del pomeriggio il maltempo interesserà la Toscana, il Triveneto, l’Emilia Romagna, toccherà le coste del Lazio, mentre al Nordovest il tempo starà già migliorando.

Giovedì faranno il loro ingresso i venti di Bora sull'Adriatico, di Tramontana e Maestrale sul Tirreno. Maltempo con temporali forti dalla Romagna alla Puglia, sul Lazio, sulla Campania e infine sul resto del Sud, Sicilia compresa. Tempo soleggiato invece al Nord.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che con l’arrivo dei venti settentrionali, da giovedì le temperature subiranno un’importante diminuzione di circa 10 C con valori massimi di poco inferiori ai 19 C al Nord, non oltre i 20-22 C al Centro e al Sud. Da venerdì con l’aumento della pressione il tempo migliorerà anche al Sud, preannunciando un sabato tutto sommato soleggiato.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

LUNEDI' 30 SETTEMBRE Al Nord prevalente soleggiamento con qualche velatura in transito; permangono residui addensamenti su alto Triveneto e Liguria. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28°C. Al Centro variabilità sulla fascia tirrenica, nubi compatte e qualche debole pioggia in alta Toscana; persiste il bel tempo altrove. Temperature stabili, massime tra 23 e 27°C. Al Sud variabilità mattutina su coste tirreniche e area dello Stretto, qualche nube diurna sui rilievi, soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28°C.

MARTEDI' 1 OTTOBRE Al Nord tempo in graduale peggioramento a partire dalle regioni di Nordovest con piogge e temporali più diffusi dalla sera. Temperature in diminuzione, massime tra 22 e 26°C. Al Centro banchi di nebbia al primo mattino nelle valli interne e variabilità a tratti sul Tirreno, persiste il bel tempo altrove. Temperature stabili, massime tra 23 e 27°C. Al Sud giornata improntata alla stabilità e a condizioni di bel tempo; nubi in aumento dalla sera a partire dalla costa campana. Temperature stabili, massime tra 24 e 28°C.

MERCOLEDI' 2 OTTOBRE Al Nord iniziali condizioni di maltempo con rovesci e locali temporali, in intensificazione pomeridiana su Romagna e Triveneto. Migliora da Ovest in serata. Temperature in calo, massime tra 20 e 24°C. Al Centro temporali sin dal mattino in Toscana, in estensione alle aree appenniniche e sul versante adriatico. Temperature in calo, massime tra 20 e 24°C. Al Sud inizio di giornata soleggiato, nubi in ispessimento e prime piogge dal pomeriggio a partire dall'alta Campania. Temperature stabili, massime tra 25 e 29°.

© Riproduzione riservata