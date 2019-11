Maltempo in arrivo in Sicilia, da mercoledì forti piogge e temperature giù di 5 gradi

Ore contate per le giornale di sole e le temperature tutt'altro che autunnali al Sud dove, a partire da domani, secondo i meteorologi, arriverà una nuova intensa perturbazione che porterà forti precipitazioni in tutta Italia.

L'ondata di maltempo, che ha già colpito il Centro-Nord, interesserà le regioni meridionali, con rovesci e forti venti che si estenderanno anche alle Isole.

Da domani, dunque, è previsto un abbassamento delle temperature con piogge diffuse, in gran parte del Centro, in Campania e in Sardegna e, a carattere più isolato, anche nell’interno della Sicilia; neve sulle zone alpine oltre 1700-1800 metri.

La situazione peggiorerà poi mercoledì e giovedì, quando le abbondanti piogge saranno presenti in tutto il Sud ed in particolare in Sicilia. Le temperature subiranno un sensibile calo e si attesteranno da venerdì sulla media del periodo, intorno ai 16/17 gradi.

