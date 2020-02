Febbraio "rovente", è uno dei più caldi di sempre: al Sud picchi fino a 25°

Che qualcosa non vada per il verso giusto, lo si era già capito già a gennaio, un mese avaro di piogge e di freddo. Che potesse andare storto anche a febbraio era nell’aria, ma era lecito nutrire qualche speranza. Anche questo mese sembra avere tutta l’intenzione di passare alla storia come uno dei più caldi di sempre.

Il team del sito www.iLMeteo.it constata che ieri molti termometri hanno superato i 22 C sia al Nord sia al Centro-Sud (25 C a Catania) e misure vicino ai 20 C a Torino e Milano (18 e 19 rispettivamente), valori decisamente primaverili che invernali.

E non è la prima volta che succede. Di fatto il mese di febbraio si sta trasformando nel primo mese di primavera, anziché l’ultimo dell’inverno.

