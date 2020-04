Pioggia e temporali domani in Sicilia, diramata l'allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 22 aprile. Il livello di allerta è di colore giallo. In particolare si prevedono, per la giornata di domani, precipitazioni "da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati".

Intanto, 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

MERCOLEDI' 22 APRILE Al Nord torna l'alta pressione con una giornata nel complesso soleggiata, salvo residui addensamenti su basso Piemonte, Liguria ed Emilia. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 21. Al Centro nubi e piogge diffuse e a tratti abbondanti, ad eccezione di alta Toscana, Umbria, parte della Sardegna e alte Marche con clima asciutto e qualche schiarita. Temperature stabili, massime tra 15 e 18. Al Sud tempo instabile o anche perturbato con piogge e rovesci localmente intensi. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.

GIOVEDI' 23 APRILE Al Nord un campo di alta pressione favorisce una giornata soleggiata salvo qualche nube sparsa su Emilia e Levante Ligure. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 23. Al Centro addensamenti irregolari su Abruzzo, basso Lazio e Sardegna con qualche pioggia in attenuazione. Fino a sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 22. Al Sud insiste una fase instabile con piogge e rovesci in graduale esaurimento su Campania, Molise e Puglia. Temperature poco variate, massime tra 16 e 21.

VENERDI' 24 APRILE Al Nord tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche nube sparsa in arrivo tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 25. Al Centro prevale il sole sulle zone peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube serale in Abruzzo. Variabile con piovaschi in Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23. Al Sud soleggiato o poco nuvoloso in Puglia, nubi irregolari altrove con qualche piovasco diurno in Calabria. Temperature stabili, massime tra 17 e 20.

