Weekend di Ferragosto bollente in Sicilia, allarme incendi e temperature fino a 40 gradi

Un weekend di Ferragosto bollente per la Sicilia, con temperature in continuo aumento e che arriveranno a sfiorare i 40 gradi. La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore: allerta rossa nelle province di Ragusa e Agrigento, arancione sul resto dell'isola

A Messina il rischio incendi sarà a livello 1 sia domani che domenica 16 mentre a Palermo la situazione sarà più preoccupante con livello 2 domani e livello 3 nella giornata di domenica.

La ventilazione, in tutto il Centro Sud, risulterà scarsa e le temperature massime si manterranno alte. In particolare, la temperatura massima percepita prevista per il 15 agosto è di 38 gradi.

