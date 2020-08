Caldo africano, masse d'aria dal deserto del Sahara: in Sicilia fino a 42°

Dopo le ultime note instabili della giornata di martedì, da oggi l'alta pressione comincerà ad avanzare inesorabilmente su tutte le regioni. Da giovedì l'anticiclone invierà masse d'aria calda provenienti dal deserto del Sahara che non faranno altro che aumentare vertiginosamente le temperature. Il team di Meteo.it avvisa che fino a sabato il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Si potranno verificare soltanto alcuni isolati e rari temporali di calore pomeridiani sulle Alpi, specie di confine.

Saranno le temperature che diventeranno le protagoniste di questi giorni. Di giorno i termometri cominceranno a guadagnare punti verso l'alto fino a toccare punte, venerdì e sabato, di 37-38°C al Nord (Mantovano, Veronese, Bolognese, Ferrarese) e al Centro (Toscana e Umbria) e fino a 40-42°C in Sardegna e in Sicilia.

Sul resto delle città di pianura i valori massimi si fermeranno a 33-34°C. Il clima tornerà a diventare umido con il ritorno dell'afa. Da domenica la situazione muterà radicalmente. Aria più fresca di origine scandinava comincerà a valicare le Alpi innescando i primi forti temporali che nel corso del giorno si estenderanno a gran parte della Lombardia, del Triveneto e dell'Emilia Romagna, risultando particolarmente forti. Questo evento darà il via a una diminuzione delle temperature anche di 10°C .

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO Al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sui rilievi ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in aumento, massime tra 31 e 34. Al Centro tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, salvo nel pomeriggio per qualche innocua nube sull'Appennino. Temperature in generale aumento, massime tra 30 e 35. Al Sud condizioni anticicloniche con prevalenza di bel tempo, salvo locali addensamenti nuvolosi pomeridiani sui rilievi. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 34.

VENERDÌ 21 AGOSTO Al Nord persistenza dell'alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi salvo nubi diurne su Alpi e Prealpi. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37. Al Centro condizioni anticicloniche con bel tempo su tutte le regioni, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38. Al Sud alta pressione con prevalenza di bel tempo, salvo locali addensamenti nuvolosi sui settori appenninici ma senza fenomeni associati. Temperature in aumento con massime comprese tra 33 e 38.

SABATO 22 AGOSTO Al Nord sole prevalente; entro sera qualche temporale su Alpi e Prealpi in locale estensione alle alte pianure. Temperature in locale diminuzione, massime tra 31 e 36. Al Centro giornata stabile e soleggiata con l'alta pressione. Qualche annuvolamento avrà carattere temporaneo sui rilievi al pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 33 e 37. Al Sud sole e caldo con l'anticiclone; qualche addensamento a carattere sparso lungo le coste al mattino, al pomeriggio sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 33 e 38.

