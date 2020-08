Stop al caldo intenso in Sicilia, da domani temperature in calo

Temperature gradevoli e tempo in miglioramento su quasi tutto il territorio italiano, con la fine del caldo intenso anche al Sud: queste le previsioni per la giornata di domani dei meteorologi di Iconameteo.it.

"Al meridione, in particolare - spiegano - ci sarà qualche pioggia ma il calo delle temperature sarà sensibile". Le condizioni meteorologiche, domani, miglioreranno, con schiarite in gran parte d'Italia, anche se non mancheranno un po' di nuvole di passaggio. Nel pomeriggio è possibile lo sviluppo di locali temporali su Orobie, Trentino, rilievi del Veneto, Friuli e Appennino tosco-emiliano.

Tra sera e notte, precisano gli esperti, sono possibili episodi di instabilità anche sulla pianura veneta e nelle zone pedemontane della Lombardia. Nella notte possibile sviluppo di locali temporali su pianura e costa veneta.

Le temperature minime saranno quasi ovunque in calo, le massime in sensibile calo al Sud e in Sicilia, in rialzo altrove. Mercoledì è prevista nuvolosità variabile in tutto il Paese con schiarite più ampie al Centrosud. C'è inoltre la possibilità di piogge isolate o locali temporali al Nord, più probabili nella prima parte della giornata sulle Prealpi venete, la fascia prealpina lombarda e l'Emilia orientale.

Nel pomeriggio, aggiungono i meteorologi, sono previsti rovesci isolati su Trentino Alto Adige, Alpi orientali, Emilia e Lombardia orientale. Alla sera qualche pioggia sulla parte occidentale del Piemonte. Le temperature minime, concludono, sono previste in aumento al Centronord, in leggero calo al Sud. Massime in lieve calo al Nord e sulla Sicilia.

© Riproduzione riservata