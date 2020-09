Maltempo, allerta gialla in Sicilia: da lunedì attesi temporali e annuvolamenti

Una perturbazione di origine nord-atlantica interesserà le regioni settentrionali determinando, dal pomeriggio piogge e temporali, intensi e diffusi sulle aree alpine e pedemontane, per poi estendersi dalla sera anche ai restanti settori, soprattutto a nord-ovest. Al contempo, una perturbazione di origine africana interesserà invece la Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi, specialmente domani.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse :domani allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Liguria, mentre l'allerta è gialla sul Ponente ligure e su ampi settori di Piemonte, Lombardia e Veneto, oltre che sull'intero territorio di Emilia Romagna e Sicilia.

Lunedì - Al Nord tempo instabile con rovesci e temporali, anche intensi sulle regioni di Nordovest; fenomeni in graduale attenuazione serale. Temperature in netto calo, massime tra 21 e 26. Al Centro tempo in peggioramento in Toscana con locali temporali diurni; variabilità altrove con isolati acquazzoni sull'Appennino. Temperature stabile, massime tra 25 e 29. Al Sud molte nubi e locali piogge in Sicilia; giornata discreta e altrove con occasionali piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 28 e 32.

Martedì - Al Nord avvio di giornata ancora variabile, ma con basso rischio di precipitazioni. Ampie schiarite dalla sera, specie in pianura. Temperature in lieve rialzo, massime tra 22 e 27. Al Centro da poco a parzialmente nuvoloso; qualche annuvolamento in più in Appennino con rischio di isolati fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 32. Al Sud avvio di giornata all'insegna della variabilità; locali rovesci dal pomeriggio su Sicilia ed entroterra appenninico. Temperature con poche variazioni, massime tra 28 e 33.

Mercoledì - Al Nord mattinata stabile e prevalentemente soleggiata; al pomeriggio nubi e occasionali rovesci in sviluppo sull'arco alpino. Temperature in aumento, massime tra 25 e 28. Al Centro ampio soleggiamento mattutino; al pomeriggio non esclusi locali rovesci temporaleschi sull'Appennino abruzzese. Temperature stazionarie, massime tra 27 e 32. Al Sud alternanza tra schiarite e annuvolamenti, più frequenti e compatti sulle Isole maggiori; locali acquazzoni diurni sui rilievi. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 32.

