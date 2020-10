Sicilia investita dallo scirocco, forte vento e temperature oltre i 35 gradi

Un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord le violente piogge stanno causando molti danni e gravi disagi in diverse città, il Sud viene investito da un'ondata di caldo anomalo con forti venti di scirocco.

In Sicilia si toccano punte superiori ai 35 gradi a Palermo. Cieli velati ma temperature comunque sopra la media sulle altre zone dell'isola, come a Messina. La situazione migliorerà soltanto in serata e domani le temperature dovrebbero scendere di parecchi gradi, tornando nella media del periodo.

Piena emergenza invece al Nord, dove diverse regioni sono flagellate dal maltempo: oltre 800 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. La situazione più complessa in Piemonte, con le province di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania colpite da violenti acquazzoni.

Situazione critica anche nel ponente ligure con paesi isolati nell’entroterra di Imperia a causa di frane e esondazioni nella notte di torrenti in valle Argentina e valle Arroscia. A Venezia invece torna l'acqua alta e sono già emerse le barriere del Mose, che oggi si è alzato per la prima volta per proteggere la città dall'alta marea.

