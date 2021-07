Meteo, Sicilia a metà: allerta arancione a nord, gialla sul resto della regione

Sicilia divisa tra arancione e gialla. Meteorologicamente parlando. Domani, domenica 18, sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata l’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali sui settori settentrionali della regione, mentre allerta gialla sul resto dell’isola siciliana e su tutte le regioni meridionali e nelle Marche, in Umbria e su parte della Romagna. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Persiste su gran parte delle regioni centrali l’annunciata fase di maltempo che si estenderà nelle prossime ore a tutto il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Romagna. Prevista inoltre la persistenza di fenomeni temporaleschi su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, in estensione a Calabria e Sicilia.

A Messina

Secondo le previsioni il week end sarà segnato dal maltempo che dovrebbe portare precipitazioni inconsuete per questo periodo dell’anno.

«Alcuni modelli previsionali delineano uno scenario di maltempo più incisivo – spiega l’esperto meteo messinese Samuele Mussillo – con precipitazioni di moderata e forte intensità prodotti da passaggi temporaleschi nell’area tirrenica fin verso l’area dello Stretto di Messina. Il maltempo proseguirà anche domani e nel pomeriggio si intensificherà fra Capo Peloro e la riviera nord».

© Riproduzione riservata