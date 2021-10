Meteo Catania, Protezione civile Sicilia: oggi allerta arancione. Timore per "Medicane"

Notte metereologica di "tregua" a Catania, dove il cielo è coperto, ma non piove. Nella notte è caduta poca acqua, mentre il vento continua a soffiare con una certa costanza. Ma si teme sia una "pausa" per il ventilato arrivo, da domani, di un ciclone in formazione tra la Sicilia e Malta che si teme possa assumere caratteristiche tropicali diventando un uragano mediterraneo, mediaticamente chiamato "MediCane". Lo scenario è al centro del vertice in corso nella Prefettura di Catania presieduto dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Il nubifragio ha già fatto registrare due vittime: un 53enne annegato ieri dopo essere sceso dall’auto a Gravina di Catania, e un 67enne, tre giorni fa a Scordia. La moglie di quest’ultimo è ancora dispersa, e le ricerche ancora continuano. Tutti e tre sono stati travolti dalla furia dell’acqua in strada. Nella tarda serata di ieri personale della Protezione civile regionale ha recuperato 200 persone che erano rimasta bloccate ai Maas di Catania, per partecipare a un concorso, poi sospeso e per liberare da detriti e acqua l’ingresso dell’ospedale Garibaldi Nesima. Per tutta la notte personale del Comune ha lavorato per liberare le strade e mettere in sicurezza la viabilità in città. Restano ancora criticità nella zona sud di Catania.

Meteo, Protezione civile Sicilia: oggi (mercoledì 27 ottobre) a Catania allerta arancione.

Oggi (mercoledì 27 ottobre) si potrà tornare alla "normalità" a Catania, ma saranno i responsabili di hub, punti vaccinali territoriali e drive in tamponi a valutare se vi sono le condizioni per assicurare il servizio in sicurezza. La decisione è stata presa dal commissario per l’emergenza Covid dell’Area metropolitana di Catania, Pino Liberti, di concerto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e il direttore sanitario, Antonino Rapisarda. "Il bollettino della protezione civile - spiega Liberti - per la giornata di domani prevede una allerta arancione. Il maltempo concederà una tregua e questo ci consente di poter riaprire ed erogare i servizi che erano stati sospesi: vaccini e tamponi drive in. E’ però necessario fare le opportune verifiche. Sarà compito dei singoli responsabili verificare le condizioni strutturali. Da una prima ricognizione, a parte gli allagamenti esterni, non ci sono problematiche particolari. In ogni caso bisognerà capire cosa succederà nelle prossime ore. C'è il via libera alla riapertura, ma condizionata alle ulteriori verifiche che verranno fatte domattina".

"In questi giorni di stop, intanto - continua Liberti - si è provveduto ad allestire l’area tamponi drive in di via Forcile nello stesso edificio dell’area vaccini. Una soluzione che consente di far lavorare in sicurezza gli operatori e assicurare nel contempo un servizio ottimale agli utenti".

