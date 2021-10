Meteo Catania, il ciclone mediterraneo Apollo (Medicane) da stasera sui versanti orientali della Sicilia

A Catania oggi - secondo le previsioni meteo di 3bmeteo.com - cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Schiarite la sera, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3292m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Il ciclone mediterraneo Apollo (così ufficialmente denominato dall'Istituto Meteorologico di Berlino), probabilmente con intensità di uragano e chiamato di conseguenza "medicane" che avrà fatto la sua comparsa sul basso Mediterraneo nella giornata di giovedì si sposterà verso nord e venerdì raggiungerà la sua massima vicinanza alla Sicilia ionica. Comporterà un peggioramento graduale nel corso di oggi sulla Sicilia, ma soprattutto venerdì, quando coinvolgerà anche la Calabria con piogge e temporali di forte intensità.

Nel settore climatico Piana di Catania

Giovedì 28 ottobre

Il ciclone mediterraneo si muove verso nord ed interessa nuovamente le nostre regioni. Si attende un peggioramento delle condizioni meteo sulla Sicilia con piogge, rovesci e temporali che risulteranno intensi a partire dalla sera sui versanti orientali, specie siracusano. Le precipitazioni tenderanno poi a spostarsi verso la Calabria specie sul settore meridionale. Temperature in lieve calo, venti fino a forti di Grecale con mari agitati e mareggiate sui tratti esposti.

Venerdì 29 ottobre

Il ciclone mediterraneo risale sullo Ionio e determina FORTE MALTEMPO su Sicilia e Calabria. In particolare piogge e temporali interesseranno i versanti ionici con fenomeni molto intensi e alluvionali. Meglio in Campania salvo locali disturbi. Temperature in lieve calo, venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati o molto agitati. Mareggiate intense sui tratti esposti.

