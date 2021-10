Meteo Catania, il ciclone mediterraneo Apollo (Medicane) in arrivo sui versanti orientali della Sicilia

Meteo: nuova fase di maltempo nel Sud e allerta rossa a Catania e nella Sicilia orientale.

Dalle prime ore di oggi - indica un’allerta meteo della Protezione civile - temporali anche sulla Calabria, in particolare sui settori meridionali. Possibili rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ma l'allerta rossa è starta valutata per la giornata di oggi su parte della Sicilia orientale, allerta arancione sui settori meridionali della Calabria e su settori della Sicilia e allerta gialla sulle restanti aree della Sicilia e sulle zone centrali della Calabria.

Il ciclone mediterraneo Apollo (così ufficialmente denominato dall'Istituto Meteorologico di Berlino), probabilmente con intensità di uragano e chiamato di conseguenza "medicane" che avrà fatto la sua comparsa sul basso Mediterraneo nella giornata di venerdì raggiungerà la sua massima vicinanza alla Sicilia ionica. Comporterà un peggioramento graduale nel corso di oggi sulla Sicilia, ma soprattutto venerdì, quando coinvolgerà anche la Calabria con piogge e temporali di forte intensità.

Saranno i settori ionici delle due regioni ad essere direttamente coinvolti, con precipitazioni intense che potranno dar luogo a nuove criticità idro-geologiche, anche a causa dei forti venti che soffieranno intorno al ciclone.

Il suo centro - secondo 3bmeteo.com - tuttavia non dovrebbe toccare terra sulle coste italiane, ma mantenersi al largo dello Ionio, anche se la sua esatta traiettoria andrà costantemente monitorata ad evento in corso.

Nel settore climatico Piana di Catania

Venerdì 29 ottobre

Il ciclone mediterraneo risale sullo Ionio e determina FORTE MALTEMPO su Sicilia e Calabria. In particolare piogge e temporali interesseranno i versanti ionici con fenomeni molto intensi e alluvionali. Meglio in Campania salvo locali disturbi. Temperature in lieve calo, venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati o molto agitati. Mareggiate intense sui tratti esposti.

RISCHIO URAGANO. Il ciclone mediterraneo assumerà caratteristiche tropicali, (ovvero un TLC: tropical like cyclone) ma potrebbe anche divenire temporaneamente uragano mediterraneo (Medicane) risalendo le calde acque dello Ionio, prima di declassarsi nuovamente a tempesta tropicale.

