Maltempo, Sicilia Orientale nell'occhio del ciclone. Da sabato la situazione migliora

Un ciclone storico simil-tropicale in atto: dalla Tunisia verso la Libia, nelle ultime ore sull'Arcipelago di Malta e adesso con il landfall sulla Sicilia sud-orientale. Il minimo di bassa pressione, colmo di aria calda tropicale ed alimentato anche da correnti artiche russe, corre su un mare ancora tiepido, memore dell’anno 2022 bollente, il più caldo della storia. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Massima attenzione ancora oggi sull'isola con venti, mareggiate, nubifragi e abbondanti nevicate, senza dimenticare il freddo record che ha colpito le Alpi a 1500 metri: -17°C a San Martino di Castrozza e -21°C a Sarentino a 20 Km da Bolzano.

Per oggi rischiamo anche onde di 6 metri sulle coste ioniche meridionali dell’Isola, venti forza 9 e precipitazioni continue.

Previsioni per le prossime ore

Da domani tutto cambierà: difficilmente sul Mediterraneo i TLC (Tropical Like Cyclone) hanno una vita superiore a 48 ore. Nel weekend tempo sereno ovunque da Nord a Sud.

Nel dettaglio - Venerdì 10. Al Nord: sole; molto freddo al mattino. Al Centro: prevalenza di sole, molto freddo al mattino. Al Sud: apice del forte maltempo su Sicilia e Calabria, abbondanti nevicate oltre i 500-600 metri, venti di tempesta e violente mareggiate.

- Sabato 11. Al Nord: sole e freddo durante la notte. Al Centro: prevalenza di sole, ma freddo fino al mattino. Al Sud: tempo in deciso miglioramento.

- Domenica 12. Al Nord: sole e più caldo di giorno. Al Centro: sole e più caldo di giorno. Al Sud: bel tempo disturbato da veloci passaggi nuvolosi; in serata piovaschi dalla Puglia verso la Sicilia.

Tendenza: Anticiclone Africano con sole prevalente, salvo locali momenti di instabilità al Sud fino a martedì mattina.

