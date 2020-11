Elezioni Usa, la moglie di Biden ha origini messinesi: i nonni arrivarono dal Villaggio Gesso

Tra i tanti fili generazionali che legano la Sicilia all'America, esito delle ondate migratorie alla conquista del sogno americano, c'è ne uno che porta dritto a Jill Tracy Jacobs, possibile first lady americana in quanto moglie del candidato alla presidenza degli Usa Joe Biden.

Un legame familiare siciliano stretto che lega la signora Biden a Villaggio Gesso. Perché proprio da questo casale rurale messinese parte la famiglia Giacoppo, alimentando quell'esodo verso Hammonton, nella Contea di Atlantic City, Nel New Jersey, che interesserà ad un certo punto oltre metà della comunità peloritana.

Nel maggio del 1900, giunge a New York, ad Ellis Island, cancello del nuovo mondo, isola di quarantena della baia americana, la moglie e i quattro figli di Giacoppo per il ricongiungimento della famiglia. In foto la copia della lista d'arrivo, in esposizione al Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani, che attesta l'arrivo della nonna e del padre della futura signora Biden.

