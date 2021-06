Tempo d'estate a tempo di musica, da Colapescedimartino a Sting: concerti e festival in Sicilia. L'ELENCO

Tempo d'estate, a tempo di musica. Dopo le riaperture diffuse, tocca alla musica riappropriarsi dei palchi, riprendendosi una scena che manca da oltre 15 mesi. Si riparte, dunque, pur con le dovute precauzioni. Tocca anche alla Sicilia, che per la prossima estate ospiterà una serie di concerti e rassegne all'insegna dei grandi nomi e della buona musica.

Da Colapescedimartino, reduci dal successo sanremese con la loro Musica leggerissima e pronti a colonizzare anche la scena live dopo aver dominato ogni classifica. Ad Antonello Venditti, che raddoppia le date siciliane del tour “UNPLUGGED SPECIAL 2021”, speciali concerti in cui il cantautore interpreterà le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio accompagnato da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte) e Amedeo bianchi (sax).

Passando per Diodato che, dopo il successo dei live estivi dello scorso 2020, è pronto a rincontrare il suo pubblico in occasione di una serie di eventi molto attesi: non poteva mancare il prestigioso Teatro antico di Taormina che lo accoglierà venerdì 6 agosto. La band che lo accompagnerà sul palco sarà composta da: Rodrigo D'Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e ottoni.

Poi, ancora, Francesco Renga che torna con il suo “Acoustic Trio – Estate 2021”: live sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana il 20 agosto 2021, ore 21.30, all’interno della programmazione curata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Zafferana. E il 21 nela ritrovata Villa Dante di Messina.

Gianna Nannini torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “Piano Forte Gianna Nannini – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album "La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Il tour estivo sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica.

I Subsonica, tra i protagonisti musicali della rassegna messinese che andrà in scena all'Arena di Villa Dante. Levante: a pochi giorni dall’uscita dell'omonimo brano, la cantautrice annuncia le date di Dall'alba al tramonto Live previste per l’estate 2021.

E alla fine arriva Sting. Il suo My Songs, farà la sua unica tappa estiva in Italia il 27 settembre al Teatro Antico di Taormina. Il concerto rappresenta anche la prima europea della ripresa del suo tour mondiale.

Di seguito un elenco (IN AGGIORNAMENTO) degli eventi principali, con i nomi che affolleranno piazze e teatri dell'Isola.

RASSEGNE E FESTIVAL

"MESSINA RESTARTS" – ARENA VILLA DANTE

Mario Venuti - 24 LUGLIO

Neri Per Caso - 3 AGOSTO

Max Gazzè – 7 AGOSTO

Fiorella Mannoia – 8 AGOSTO

Samuele Bersani – 12 AGOSTO

Piero Pelù - 13 AGOSTO

Subsonica – 16 AGOSTO

Aiello - 17 AGOSTO

Francesco Renga – 21 AGOSTO

"EOLIE MUSIC FEST"

Subsonica (23/06 - Lipari),

Colapescedimartino e Nu Guinea (24/06- Vulcano),

Bandakadabra e Max Casacci (25/06 – Lipari),

Willie Peyote e Samuel con Bandakadabra (26/06 – Salina),

The Winstons e Negrita (27/06 – Salina)

Coma_Cose e Fulminacci (30/06 – Stromboli)

TAORMINA - TEATRO ANTICO

Emma - 12 GIUGNO

Francesco De Gregori - 17 LUGLIO

Giorgio Panariello – 24 LUGLIO

Antonello Venditti – 29 - 30 LUGLIO

Fabrizio Moro - 5 AGOSTO

Diodato – 6 AGOSTO

Gianna Nannini – 21 AGOSTO

Mario Biondi - 22 AGOSTO

Gigi D'Alessio - 27 AGOSTO

Colapescedimartino – 28 AGOSTO

Carl Brave - 30 AGOSTO

La Traviata - 31 AGOSTO

Ermal Meta - 5 SETTEMBRE

Sting - 27 SETTEMBRE

"SOTTO IL VULCANO" - ANFITEATRO ZAFFERANA ETNEA

Levante - 01 AGOSTO

Samuele Bersani - 13 AGOSTO

Subsonica - 17 AGOSTO

Umberto Tozzi - 18 AGOSTO

Aiello - 19 AGOSTO

Francesco Renga - 20 AGOSTO

"CAVE DI MUSICA" - CAVE DI CUSA, CAMPOBELLO DI MAZARA

Antonello Venditti - 04/05.08

Gianna Nannini - 23.08

Gigi D'Alessio - 28.08

CASTELLO DI LOMBARDIA - ENNA

Francesco De Gregori - 16.07

Antonello Venditti - 01/02.08

Fiorella Mannoia - 11.08

Gianna Nannini - 20.08

PIAZZA STENDITOIO - CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Levante - 31.07

Fiorella Mannoia - 10.08

Mario Biondi - 23.08

COLONNATO DEI DOMENICANI - LINGUAGLOSSA

Max Gazzè - 05.08

Fiorella Mannoia - 07.08

Niccolò Fabi - 15.08

"INDIEGENO FEST" - TEATRO GRECO, TINDARI

Roy Pacy e Aretuska- 01.08 (al tramonto)

Francesca Michielin - 02.08 (al tramonto)

Bugo - 03.08 (al tramonto)

Carmen Consoli - 05.08 (all'alba)

