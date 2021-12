Venditti, un concerto gratuito per gli Scavi di Stabiae di Castellammare

Antonello Venditti sarà protagonista il 7 dicembre a Castellammare di Stabia di un concerto gratuito per valorizzare l’area archeologica degli Scavi di Stabiae. Promosso dal Comune di Castellammare, in sinergia con il MiC Ministero della Cultura e con il Parco Archeologico di Pompei, il concerto, sull'arenile della Città Metropolitana di Napoli, s'inserisce all’interno dell’IMAGinACTION Tour - Festival Internazionale del Videoclip , evento impegnato a supporto dei beni culturali e ambientali del nostro Paese. «Attraverso le riprese di immagini che partendo dal Museo di Quisisana arrivano fino agli Scavi di Stabiae per finire a quelli di Pompei, esalteremo le bellezze culturali e architettoniche di questo straordinario paesaggio» spiega il regista Stefano Salvati, direttore artistico di IMAGinACTION.

