"La ragazza del futuro" di Cremonini guarda lo Sperone

Sicilia, prima tappa. Quartiere Sperone: ecco il volto della «Ragazza del futuro», impresso con un murale nella periferia palermitana. Decolla il progetto «Io vorrei» del cantante Cesare Cremonini, in collaborazione con Giulio Rosk, street artist siciliano e l’importante sostegno degli insegnanti, dei presidi delle scuole e delle famiglie «e soprattutto dei ragazzi e alle ragazze, occhi e speranze delle province e delle periferie d’Italia». I «volti del futuro» sono stati dipinti sulle facciate dei palazzi dei quartieri di alcune città, con il fine di creare opere permanenti e di valore per tutta la collettività.

«La ragazza del futuro non è solo un album di canzoni ma molto di più, un progetto artistico rivolto in particolare ai giovani del nostro Paese. Un artista oggi ha la possibilità di superare le barriere del disco con la musica, attraverso la sinergia e la collaborazione con altri artisti e nuovi linguaggi per portare un messaggio concreto di speranza ai ragazzi e alle ragazze del futuro». Sono nati laboratori didattici, artistici, di condivisione con i ragazzi delle scuole, con la speranza di creare, come già accaduto in progetti simili in tutta Europa, nuovi punti di interesse, turismo, riqualificazione urbana e del territorio. «Io Vorrei» è nata in questi giorni sui palazzi di Palermo e Ostia Lido (Roma). «Nei prossimi giorni saremo a Firenze, Napoli continuando il nostro viaggio verso altri luoghi e città di tutto il nostro Paese», conclude l’artista.

