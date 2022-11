Vasco Rossi in concerto a Palermo a giugno 2023: domani l'annuncio ufficiale

Vasco Rossi torna in concerto a Palermo. Dopo anni di concerti a Messina, allo stadio San Filippo, il rocker salirà sul palco dello stadio di Palermo nel prossimo mese di giugno. La trattativa è stata lunga e già negli anni scorsi Vasco era sul punto di tornare a Palermo. Adesso il sì è realtà anche se manca solo l'ufficialità. Che arriverà domani sera quando il Blasco annuncerà le date della sua tournèe.

Ma non sarà l'unico concerto negli stadi in Sicilia. Al "San Filippo" di Messina è previsto infatti il concerto di Tiziano Ferro il 4 luglio (mentre non ci sarà quello di Marco Mengoni salvo clamorosi colpi di scena). Sempre a Messina sono in corso trattative per un altro evento, che potrebbe riempire il San Filippo.

