Patty Pravo, meravigliosa «Minaccia bionda». Domani a Barcellona, poi Marsala

La regina del Piper torna in concerto in Sicilia: Patty Pravo con la sua «Minaccia bionda» fa il bis sull’Isola prima a Barcellona Pozzo di Gotto e poi a Marsala. Un doppio live per l’artista, classe 1948, che in Sicilia si racconterà fra musica e parole. E lo farà portando in scena successi, ricordi, aneddoti e contributi video, alcuni dei quali inediti «cuciti» dalla voce di Pino Strabioli. Prima data domani al Teatro Mandanaci di Barcellona Pozzo di Gotto, seconda domenica al Teatro Impero di Marsala, con orario d’inizio fissato per le 21 in punto. «Questo progetto – ha detto Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo – nasce durante il lockdown, prima con un libro fotografico a cura di Pino Strabioli e di Simone Folco, il mio assistente. Poi è diventato una prima serata su Rai1 e abbiamo pensato di portarlo nei teatri. Pino è un amico da sempre, ci siamo conosciuti con Gabriella Ferri».

Progetto che prevede in scaletta brani che hanno fatto la storia della musica italiana come «Pensiero stupendo», «Il paradiso», «E dimmi che non vuoi morire», «La bambola», ma anche quelli più ricercati e sperimentali del suo repertorio, diventando negli anni punto si riferimento per le donne italiane.

«Sin da bambina – ha continuato l’artista veneta – ho fatto solo quello che sentivo e che in quel momento volevo esprimere. Se poi questo è stato d’aiuto per le altre donne o per le persone in generale mi fa piacere. Ad esempio “La bambola” ho scoperto solo recentemente che è stato un inno femminista».

E questa è la dimostrazione che Patty Pravo – che ha all’attivo circa 120 milioni di dischi venduti – ha influenzato generazioni, sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile. «Non so cosa siano i rimpianti – dice – nella mia vita ho sempre fatto tutto ciò che volevo. Nel 70, con “La spada nel cuore”, sono stata io a chiedere a Ennio Melis cosa fosse Sanremo. Ero curiosa, e poi ne ho fatto dieci».

Tanti festival, ma anche tante le volte che l’artista è atterrata in Sicilia. «Sono venuta recentemente – ha spiegato – ma non per lavoro. È un’isola che mi piace molto e che ho frequentato parecchio. Forse il ricordo più bello fu quando feci uno shooting fotografico con Angelo Frontoni ad Isola Bella, luogo magico con persone meravigliose».

E dopo tutti questi successi, che per l’occasione saranno raccontati a Pino Strabioli ed al suo pubblico, la cantante ha in mente altre progetti per il futuro. «Ho ancora tantissimi progetti – ha concluso Patty Pravo – non solo musicali, ma ancora non ne posso parlare. E, per ora, sono in tour in tutta Italia con “Minaccia bionda”».

