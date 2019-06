Consiglieri contro il sindaco di Messina, Russo: «De Luca dimettiti. Ma fallo subito!»

Ha deciso tutto lui: si voterà nel maggio 2020. Per questo, vuol dimettersi a dicembre. Vuole una sorta di referendum popolare sulla sua Amministrazione, la maggioranza assoluta in Aula e vuole utilizzare Palazzo Zanca come trampolino di lancio per la presidenza della Regione. Ma in Consiglio comunale i diktat e i “penultimatum” del sindaco stavolta non trovano breccia.

Durissime le reazioni dei consiglieri che chiedono a De Luca di lasciare l'incarico subito. «De Luca non ha mai azzeccato una data - esordisce la consigliera Antonella Russo -. Spero che anche quest'ultima minacciata data delle sue dimissioni non sia rispettata, ma anticipata di almeno sei mesi: oggi, per esempio, andrebbe bene!».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

