Messina, il M5S a fianco delle associazioni contro l’azzardopatia

Il M5S a fianco delle associazioni contro l’azzardopatia per una campagna di sensibilizzazione capillare, dopo il cambiamento in corso della normativa dal “Decreto Balduzzi” alle nuove disposizioni in materia introdotte nel “Decreto dignità”.

Questa mattina a Palazzo Zanca la senatrice Grazia D’Angelo, il deputato regionale Antonio De Luca e la consigliera comunale Cristina Cannistrà, hanno presentato, insieme al direttore generale dell’Asp Paolo La Paglia, “Scommetti su te stesso”.

In programma sabato a Piazza Cairoli un gazebo informativo e domenica sera alle 20.30 all’Auditorium Fasola lo spettacolo teatrale a ingresso con libera donazione “La Gallina, storie d’azzardo e altro” dell’ex comico di Zelig Daniele Raco.

«La normativa sul divieto di pubblicità è cambiata sottoponendo i locali con slot soprattutto a nuove rigide regole – ha spiegato Grazia D’Angelo – La campagna servirà a fianco dell’associazione “Mettiamoci in gioco” per informare e raccontare l’importanza del percorso di scommessa su se stessi per uscire dalla patologia».

© Riproduzione riservata