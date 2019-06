Il governatore della Sicilia Musumeci: "Senza maggioranza ma non compro deputati"

«Siamo senza maggioranza in Parlamento. Avremmo bisogno di 37-38 deputati su 70. Quando va bene ne abbiamo 32-33... Crocetta ne imbarcò 16 dal centrodestra verso il centrosinistra. Non sarebbe difficile... ma non sono stato eletto presidente per comprare deputati».

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la manifestazione del suo movimento Diventerà Bellissima, davanti al Teatro Massimo di Palermo.

«Chi vuole venire nel centrodestra - ha aggiunto - liberissimo di farlo, chi vuole condividere con noi il progetto saremo felicissimi di averlo, ma niente mercato. Tutto è più difficile, ma la stagione del riforme l’abbiamo aperta».

«Toninelli è una calamità nazionale. Ci siamo rivolti a lui con rispetto, invece lui viene in Sicilia e pretende di dare lezioni al governo regionale. Una volta i ministri magari prendevano un pò tangenti, erano delinquenti, ladri, ma salvavano la faccia, se non il portafoglio... e lei ministro non è in condizioni di salvare la faccia». Lo ha detto il governatore siciliani Nello Musumeci, nel suo intervento dal palco davanti al Teatro Massimo di Palermo. «Se pensa di dovere essere asservito al rais del suo partito, ha sbagliato - ha aggiunto - perchè noi abbiamo rispetto per le istituzioni anche per i ministri come lui, che farebbero bene a non venire solo in campagna elettorale o nei cantieri in avanzato stato di lavoro... ce ne sono tanti fermi da anni. Qualcuno spieghi a Toninelli che la Regione non ha competenze sulle strade, che sono di competenza comunale, provinciale e statale: 3700 chilometri di strade dipendono da Toninelli e quelle strade sono in condizioni penose... e lui difende l’Anas...».

