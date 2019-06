Il Comune di Taormina a caccia di finanziamenti per restaurare tre siti

Il Comune di Taormina va in pressing sulla Regione e nei prossimi giorni avrà luogo una nuova missione a Palermo per accelerare i tempi nel tentativo di arrivare al via libera per tre importanti richieste di finanziamento per complessivi tre milioni di euro.

Dopo aver già incassato di recente l'ok definitivo per le risorse ai lavori di ristrutturazione di Palazzo Corvaja (un milione 180 mila euro e cantiere al via in autunno) e per il nuovo impianto di illuminazione della Villa comunale (100 mila euro, lavori già in corso), ora la casa municipale, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, ha gettato le basi per avere da Palermo il placet per sistemare tre siti da tempo chiusi e impossibilitati alla fruizione.

Sono stati presentati dalla Giunta del sindaco Mario Bolognari i rispettivi progetti per le opere di manutenzione da effettuare all'ex Circolo del forestiero (un milione 180 mila euro) e alla Torre dell'Orologio (470 mila euro). Il Comune infine vorrebbe un milione e mezzo di euro per la torretta principale della Villa comunale (Parco Trevelyan), quella ormai chiusa al pubblico da un ventennio e che da tempo è a rischio crollo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE