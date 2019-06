Ex Provincia di Messina, il M5s: "Fatto il possibile per salvare le risorse"

Salvare l'ex Provincia di Messina, come le altre siciliane. «Il Movimento 5 Stelle ha fatto tutto quanto possibile - ha commentato il sottosegretario del Mef, Alessio Villarosa - per chiudere i bilanci, salvare le risorse per gli investimenti e guardare in futuro con maggiore ottimismo».

«C'è chi parla di dissesto finanziario, condizione che porterebbe esattamente in direzione opposta, rischiando un blocco - prosegue -. I fatti, non le uscite sceniche, stanno dimostrando il nostro impegno».

«Le nostre promesse stanno trovando risposta nella legge che sta per essere approvata in Parlamento, è già passata alla Camera - ha aggiunto la deputata regionale Valentina Zafarana -. Le ex Province siciliane sono state allineate alle altre italiane».

«È soltanto un primo step, il dialogo proseguirà anche sulle altre questioni come precari e investimenti - afferma Antonio De Luca -. Sulle questioni che il governatore Nello Musumeci non tratterà, ci penseremo noi all'Ars. I dipendenti e i cittadini possono stare tranquilli».

