Messina, De Luca sfida il Consiglio comunale: "Dimettetevi anche voi"

E l'effetto boomerang è quello che ha colpito il sindaco di Messina, Cateno De Luca, per l'ennesima volta. «Siamo a un bivio», aveva solennemente annunciato, aprendo così l'ennesima estenuante diretta social. Lui, il capo, e tutta la sua giunta attorno al tavolo.

Ma alla fine, il messaggio lanciato da De Luca lo si può ridurre in pochi concetti: «Voi, consiglieri, non mi consentite di realizzare il mio programma, io a dicembre mi dimetto, se volete che lo faccia prima, e se siete “uomini d'onore”, 17 di voi si dimettano con me, subito, e si torna a votare».

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE