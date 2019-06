Ex Provincia di Messina quasi salva, i Cinquestelle: «Merito nostro»

«Non proclami ma promesse che presto si tramuteranno in legge». Il M5s mostra l'orgoglio per il percorso di salvataggio in corso d'attuazione delle ex Province siciliane, tra cui quelle di Messina. A Palazzo dei Leoni hanno fatto tappa i deputati Valentina Zafarana e Antonio De Luca, che con il sottosegretario di stato del Mef, Alessio Villarosa, hanno fatto il punto sulle iniziative legate agli enti di area vasta dell'Isola, che da tempo soffrono un disagio finanziario grave.

«Le ex Province siciliane potranno chiudere i bilanci 2017, 2018 e parzialmente 2019, lo faranno sì con fondi europei già destinati alla Sicilia, ma che l'anno prossimo rimpingueremo nuovamente per la casse siciliane», spiega Villarosa.

